Pablo Torre à l’OM, sa signature à Majorque repoussée ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'est intégré dans le deal entre le FC Barcelone et Majorque, au point de remettre en cause le transfert de Pablo Torre, qui plait aux dirigeants marseillais.

C’est le 1er juillet, et l’OM se sent pousser des ailes pour recruter des joueurs en vue de la saison qui va débuter dans quelques jours avec la reprise de l’entrainement la semaine prochaine. Si Facundo Medina va signer dans les prochaines heures sous réserve que la visite médicale se passe bien, Pablo Longoria tente un coup de folie en essayant de faire venir Pablo Torre. Le milieu offensif ne sera pas retenu par son club actuel, le FC Barcelone. Majorque négocie avec le club catalan depuis quelques semaines, et a même trouvé un accord pour sa signature contre 50 % des droits du joueur, et 4,5 millions d’euros. Le joueur de 22 ans se dirigeait donc vers un transfert interne en Liga et semblait même sur le point de passer la visite médicale, avant de tout mettre sur pause.

Pablo Torre hésite

OM : Les premiers mots de Facundo Medina https://t.co/obIEXCJjh3 — Foot01.com (@Foot01_com) July 1, 2025

En effet, Sport annonce que l’OM et l’Ajax Amsterdam sont arrivés dans les discussions, et le transfert de Pablo Torre a été mis sur pause pour quelques jours. En effet, le club néerlandais fait le forcing auprès du Barça, avec qui il entretient d’excellentes relations, pour récupérer le milieu offensif. L’OM s’est aussi positionné, avec la perspective de lui donner du temps de jeu en Ligue 1 et de l’utiliser en Ligue des Champions, mais cette option ne serait à l’heure actuelle pas la préférée du joueur. Néanmoins, avec ce transfert mis sur pause, il reste désormais un peu de temps pour convaincre le joueur du Barça de rejoindre Marseille, lui qui possède à 22 ans un talent indéniable, même si le club barcelonais a décidé de ne pas lui proposer de prolongation de contrat pour mieux le vendre cet été. Pablo Longoria a en tout cas décidé de tenter sa chance dans ce dossier, qui n’est donc pas totalement terminé.