Pablo Longoria en plein doute après Nice-OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a envie de faire appel après la décision de la LFP suite aux incidents de Nice-OM. Mais il y a un gros problème.

La commission de discipline a rendu son verdict en ce qui concerne les incidents du match entre Nice et l’OM. L’interruption de la rencontre en raison de l’envahissement du terrain avait finalement débouché sur le refus des joueurs marseillais de reprendre le chemin du terrain, et donc l’arrêt définitif de la rencontre. Personne n’est vraiment sorti grandi de cette affaire, ni Nice qui a surtout cherché à minimiser les faits et à accuser de provocation les joueurs de l’OM. Ni le club provençal qui a mis une énorme pression sur les instances pour avoir match gagné sur tapis vert, et a notamment vu un membre de son staff frapper violemment un supporter niçois. La LFP a ainsi décidé de donner un point de pénalité à Nice, et de faire rejouer ce match à huis clos et sur terrain neutre. Le club azuréen semble prêt à accepter la sanction, tandis que l’OM est plus partagé.

Pablo Longoria n’a pas caché son agacement dans un communiqué publié ce jeudi, déplorant le manque de sévérité de la commission par rapport aux débordements dangereux et aux jets de projectiles qui ont eu lieu. « Le club regrette que tout envahissement de terrain portant atteinte à la sécurité et à la santé des joueurs ne soit pas sanctionné immédiatement et avec plus de fermeté. Ces sanctions ne semblent pas tenir compte du climat délétère qui a entouré cette rencontre au cours de laquelle leur sécurité n’était pas assurée, ce qui a pourtant été reconnu lors des auditions », a notamment fait savoir le président de l’OM, sans dévoiler une seule seconde s’il comptait donner une suite à cette affaire.

Pablo Longoria fait du Jean Castex

Une attitude qui a beaucoup surpris sur les réseaux sociaux, où Pablo Longoria est littéralement adulé par les supporters provençaux. Mais sur le coup, son mutisme sur un éventuel appel a étonné. « Et donc ? », « C'est un peu la question que je me suis posé. On dirait, toute proportion gardée, une intervention de Jean Castex », « Donc, appel ou pas ? », ont lancé les suiveurs de l’OM, pour qui Pablo Longoria a surtout noyé le poisson. La Provence explique en effet sur sa Une que le président de l’OM « envisage de faire appel », avant de se montrer beaucoup plus timide dans le papier évoquant cette sanction, expliquant « ne pas écarter la possibilité » de faire cet appel pour contester la décision.

Le risque du match gêlé

Mais forcément, si Pablo Longoria est aussi prudent, c’est qu’il y a une bonne raison. Même s’il ne connait pas toutes les arcanes du football français, un éventuel appel forcerait à réexaminer le cas par une commission différente, celle de la FFF. La lecture des textes étant toujours sujettes à interprétation, surtout qu’il n’y a pas de jurisprudence précise pour ces faits avec un envahissement de terrain et une équipe qui refuse de reprendre le jeu, le danger est réel. L’appel peut très bien amener la commission suivante à geler le match, c’est à dire à le donner perdant pour les deux équipes, ce qui ferait donc zéro point aux deux formations, sans match à rejouer bien évidemment. Selon L’Equipe, c’est ce risque que l’OM a dans la tête. Les motivations de la commission de discipline seront reçues ce vendredi à Marseille, et la décision finale de faire appel sera prise en début de semaine prochaine. D’ici là, l’OM a pour le moment un match en moins, à disputer à une date et un lieu inconnus contre Nice.