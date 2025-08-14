Ordonez à l’OM, la photo qui enflamme la toile

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM, qui doit mettre le paquet pour convaincre Bruges de lui lâcher Joel Ordonez, est bien parti pour atteindre son objectif selon un expert du mercato.

L’Olympique de Marseille a fait du recrutement de Joël Ordonez sa grande priorité défensive pour les 15 derniers jours du mercato. Faire venir un défenseur central de grande envergure est la volonté de Roberto De Zerbi, pour qui son effectif actuel ne lui permet pas de répondre présent au plus haut niveau sur tous les tableaux. Problème, l’intérêt marseillais est bien connu et le FC Bruges joue de la puissance financière du club sudiste pour réclamer plus de 30 millions d’euros pour lâcher son défenseur équatorien. Ce dernier fait pourtant le jeu de l’OM en refusant de jouer, prétextant une blessure qui ne convainc pas grand monde. Mais la formation belge ne lâche rien et l’impasse a été constatée ces derniers jours.

Ordonez à l'OM, juste une question de temps

🚨🆕 Joel Ordóñez 🔜 Marseille ⌛ pic.twitter.com/KeuRw2daPC — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 14, 2025

Jusqu’à une accélération récente. C’est tout d’abord L’Equipe qui a fait savoir que l’OM était prêt à faire l’offre qu’il fallait pour faire signer Joel Ordonez dans les prochains jours. Et ce jeudi soir, c’est l’expert des transferts Ekrem Konur qui dévoile une photo du joueur avec un maillot de Bruges sur l’épaule, et un petit sablier indiquant que le temps fait son oeuvre et emmène le joueur vers l’OM désormais. Plus question de concurrence anglaise, Marseille est sur la piste et il ne semble faire aucun doute aux suiveurs du mercato que la formation de Roberto De Zerbi va bientôt accueillir le défenseur central pour renforcer son effectif. Un teasing qui demande confirmation pour les supporters, qui ne demandent qu’à s’enflammer avec l’une des dernières touches d’un mercato convaincant, même s’il va falloir sortir la grosse offre pour convaincre Bruges de lâcher Joel Ordonez.