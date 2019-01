OM : Zubizarreta s'est trompé de club, il ferait un tabac au PSG

Dans : OM, PSG, Mercato.

Débarqué à Marseille aux côtés de Jacques-Henri Eyraud en octobre 2016, Andoni Zubizarreta est souvent félicité pour son travail par le président phocéen. Pourtant, son rôle n’est pas très clair et les observateurs ont parfois l’impression que l’ancien dirigeant du FC Barcelone n’est pas d’une grande utilité, notamment en période de mercato. En réalité, son profil n’est pas vraiment adapté à la situation économique de l’OM selon Pape Diouf. Sur l’antenne de RMC Sport, l’ancien président de Marseille a même lâché qu’Andoni Zubizarreta serait davantage utile à un club comme Paris. Il s’explique…

« Zubizarreta, pour moi, il n’a pas le profil de l’OM. Voilà un homme qui était à Barcelone et qui avait l’habitude de jouer avec le chéquier d’un grand club. Zubizarreta sans doute serait mieux à Paris qu’à Marseille. A Marseille on a besoin d’un directeur sportif qui sillonne les stades, qui ne joue pas avec un carnet de chèques. Or Zubizarreta, qu’on le veuille ou pas, a toujours joué du carnet de chèques avec sans doute une connaissance approfondie du sujet. Mais on n’a pas ce carnet de chèques à l’OM malheureusement » a lâché un Pape Diouf qui regrette visiblement l'époque, où le grand José Anigo était le directeur sportif de l’OM. Cela aura au moins le mérite de faire sourire la légende du Barça qu’est Andoni Zubizarreta.