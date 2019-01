OM : Zubizarreta annonce une dernière semaine de feu au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En grande difficulté sur le plan sportif, l’Olympique de Marseille était resté étonnamment muet en ce mois de janvier, ne parvenant pas à trouver un arrière gauche et un avant-centre, les deux priorités du club provençal. Un premier problème a été réglé ce mercredi avec la signature de Mario Balotelli, qui représente d’ores et déjà un pari de gala pour le club phocéen. Mais ce n’est pas fini affirme Andoni Zubizarretta, persuadé que la dernière ligne droite du marché des transferts peut devenir complètement folle.

« Si on prend tous les noms qui sortent pour l’OM, ça va du gardien au directeur sportif, et il faudrait agrandir La Commanderie. Le mercato d’hiver est bizarre, ce n’est pas un vrai marché. C’était plutôt calme et, depuis deux jours, ça commence à démarrer, il y a plus de mouvements. Il y a beaucoup de bruit, et moins d’opérations finalisées. Sur les latéraux, par exemple, Hiroki (Sakai) nous manque, mais quand il reviendra, ça ira mieux. Pour les départs, tout dépend des possibilités, des offres, des projets, et il faut que ce soit intéressant pour le joueur et pour le club. Ce n’est pas si simple. On verra pour les attaquants aussi. Mais à mon avis, à partir de lundi et jusqu’au 31, je pense que ça va beaucoup bouger », a livré le directeur sportif de l’OM dans des propos relayés par La Provence. Des mouvements à venir, pour changer réellement le visage de la formation de Rudi Garcia pour la fin de saison ?