OM : Zubizarreta a plein d'idées, mais pas d'argent au mercato

Régulièrement critiqué pour son manque d’influence en période de mercato à l’Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta a pourtant de nombreuses idées.

Le directeur sportif de l’OM, qui a recruté Alvaro Gonzalez cet été en provenance de Villarreal, avait un second joueur du sous-marin jaune dans le viseur au mercato hivernal. Et pour cause, Don Balon affirme en cette fin de semaine que l’Olympique de Marseille faisait partie des nombreux clubs intéressés par le profil d’Ivan Morante, jeune pépite de 19 ans évoluant avec l’équipe réserve de Villarreal et dont le contrat expire en juin 2020. Dans ce dossier, Marseille était à la lutte avec Schalke 04, le FC Séville, Valence et le FC Barcelone… rien que ça.

Mais finalement, c’est le Real Madrid qui a raflé la mise, profitant de la situation contractuelle du joueur, de son pouvoir d’attractivité au-dessus du lot et bien-sûr de sa puissance financière bien supérieure à celle de l'OM par exemple. D’ores et déjà international U20 espagnol, Ivan Morante va dans un premier temps renforcer l’équipe de Youth League du Real Madrid. Ensuite, il évoluera avec l’équipe B du Real Madrid, dirigée par Raul. Mais en interne, on estime au sein de la Casa Blanca que le joueur aura rapidement le niveau pour rendre des services en équipe première. Dans cette optique, il devrait s’entraîner de manière régulière avec le groupe professionnel de Zinedine Zidane. Voilà en tout cas une belle pioche de la part du Real Madrid, qui laissera sans doute des regrets à Marseille où Andoni Zubizarreta, spécialiste du marché espagnol, avait détecté avant tous les autres clubs de Ligue 1 le talent de ce jeune milieu de terrain de 19 ans.