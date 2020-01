OM : Zubi ressort un bon plan mercato à 0 euro

Dans : OM.

L’OM est venu aux renseignements pour Yoann Court, le milieu offensif de Brest. Ce dernier s’illustre en Ligue 1 cette saison, mais possède surtout l’avantage d’être en fin de contrat.

Andoni Zubizarreta le sait très bien, ses moyens sont extrêmement réduits pour recruter, et ce sera le cas en fin de saison également, peu importe que l’OM termine sur le podium ou non. L’été dernier, il s’en était très bien sorti en allant notamment chercher Alvaro Gonzalez, Dario Benedetto ou Valentin Rongier pour renforcer l’équipe à petit prix. Il pourrait faire encore mieux puisque Foot Mercato annonce que l’OM s’est positionné sur Yoann Court. Troisième meilleur passeur de Ligue 1 avec 7 offrandes, le Brestois arrive en fin de contrat, et est donc déjà libre de discuter avec qui bon lui semble.

Cela n’engage à rien, mais ce pourrait être l’occasion pour l’OM de faire une bonne opération, et de se renforcer avec un joueur offensif, capable de jouer derrière les attaquants ou sur les ailes. A 30 ans, Yoann Court ne fait bien évidemment pas partie des joueurs encore très courtisés en Ligue 1, mais le fait que Marseille s’intéresse à son cas démontre que des départs offensifs ne sont pas à exclure l’été prochain. Outre Florian Thauvin, l’un des joueurs à la plus forte valeur marchande du club, Valère Germain ou Nemanja Radonjic ne seront certainement pas conservés en cas d’offre, sachant qu’ils n’ont pas réussi à exploser à l’OM.