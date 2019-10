OM : Zubi espère une vente à 90 ME, et ce n'est pas Thauvin

Dans : OM, Mercato.

Revenu de suspension pour immédiatement se montrer précieux contre Strasbourg avec le but de la victoire (1-0) et une solide performance défensive pour conserver les trois points jusqu’au bout, Boubacar Kamara est presque déjà un cadre à l’OM. En tout cas, sa jeunesse, son efficacité et bien évidemment sa marge de progression font de lui la fierté du centre de formation, et aussi un élément avec une très forte valeur marchande à l’avenir. Même s’il n’est pour le moment pas du tout question de vendre un joueur qui a eu beaucoup de mal à signer professionnel à l’OM, les dirigeants savent que le transfert de Kamara fera beaucoup de bien aux finances du club. Cela va même très pour Andoni Zubizarreta, qui n’hésite pas à fixer un prix exorbitant pour son défenseur, selon une règle discutable.

« Aujourd’hui, je vois dans la presse que Dayot Upamecano est déjà sur le marché parce que Leipzig veut le vendre l’été prochain. On dit qu’il y a des clubs intéressés et qui seraient prêts à payer 80 ME pour lui. Mais quand je vois jouer Upamecano avec Kamara en Équipe de France Espoirs, je pense alors que le prix de Kamara sera de 90 ME sur le marché », a confié le dirigeant espagnol sur Le Phocéen. Un prix qui a de quoi surprendre, même s’il faut le prendre avec de grosses pincettes, puisqu’il y a un an, Jacques-Henri Eyraud annonçait qu’il faudrait au moins 80 ME pour laisser partir Florian Thauvin au mercato, et l’OM n’a pas reçu la moindre offre, même à la moitié de ce prix, pendant l’été.