OM ‍: Zhegrova, l'accord total est imminent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Même si l’OM explore la piste Amine Adli en parallèle de celle menant à Edon Zhegrova, l’international kosovar de Lille est la priorité du club phocéen. Un accord total pour sa venue à Marseille est d’ailleurs en bonne voie.

Après avoir déjà recruté Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang pour renforcer son secteur offensif, l’Olympique de Marseille a ciblé le nom d’un nouvel attaquant durant ce mercato, celui d’Edon Zhegrova. Après une demi-saison blanche à Lille, l’international kosovar est de retour de blessure, mais un départ est quasiment inévitable le concernant à un an de la fin de son contrat. Zhegrova a déjà fait savoir à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas prolonger, une aubaine pour l’OM qui a manifesté son intérêt pour le faire venir ces derniers jours.

La piste semblait se refroidir à tel point que l’Olympique de Marseille a activé un plan B avec Amine Adli. Mais en réalité, la priorité de Medhi Benatia et de Pablo Longoria est toujours de faire venir Edon Zhegrova pour doubler le poste de Mason Greenwood et/ou anticiper un potentiel départ de Jonathan Rowe. Le compte insider Le Petit OM explique d’ailleurs que le dossier avance bien et qu’un accord total entre les trois parties ne devrait pas être difficile à trouver. « L'OM avance bien pour Zhegrova, les 3 parties ont des intérêts communs, les positions devraient donc naturellement se rapprocher. Pour Ordonez c'est plus compliqué, Bruges est très gourmand » a publié sur X le compte spécialisé, qui croit donc savoir que pour le dauphin du Paris Saint-Germain, le dossier Edon Zhegrova n’a rien de complexe.

Zhegrova à l'OM, transfert en bonne voie ?

D’autant que Lille ne se montre pas trop gourmand, réclamant environ 15 millions d’euros pour un joueur qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1 malgré un physique parfois capricieux et un état d’esprit que l’on juge douteux dans le Nord. Reste maintenant à voir si l’OM accélèrera fortement dans ce dossier dans les jours à venir et cela même si Edon Zhegrova occupera à Marseille une place d’extra-communautaire. Avec un tel renfort pour compléter son secteur offensif, l'OM aurait en tout cas une sacrée armada lui permettant de jongler entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions et assumerait ses ambitions de podium en championnat de 16es voire de 8es de finale en coupe d'Europe.