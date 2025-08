L'OM oublie Zhegrova et fonce sur Adli

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille a besoin d'un ailier supplémentaire au mercato. Les Phocéens se sont lancés sur la piste Edon Zhegrova avec ses interrogations financières, humaines et administratives. De quoi envoyer en urgence Medhi Benatia à Leverkusen.

Après Facundo Medina à Lens et Angel Gomes à Lille, l'Olympique de Marseille va t-il faire une nouvelle bonne affaire dans le Nord ? En quête d'un ailier supplémentaire, les Phocéens lorgnent sur Edon Zhegrova. Le Kosovar ne possède plus qu'une année de contrat restante au LOSC et il se dirige vers un départ cet été. L'OM est un point de chute très intéressant pour lui avec la Ligue des champions à disputer. Néanmoins, le transfert n'est pas simple à conclure. Zhegrova coûterait au moins 20 millions d'euros et Marseille devrait en plus réguler le nombre de ses joueurs extra-communautaires pour finaliser le transfert.

Amine Adli, la bonne pioche de l'OM ?

De quoi donner bien des maux de tête à la direction olympienne et la pousser à explorer d'autres pistes. C'est déjà fait selon les informations de L'Equipe. En effet, l'OM se serait rapproché d'Amine Adli au cours des dernières heures. L'ailier gauche marocain a récemment ouvert la porte à un départ du Bayer Leverkusen dans les colonnes du journal sportif français d'ailleurs. Marseille peut compter sur l'expertise de Medhi Benatia qui connaît personnellement Adli. Il l'avait convaincu de rejoindre la sélection marocaine dans un passé récent.

Intéressé par Edon Zhegrova, l'OM discute aussi pour Amine Adli, l'ailier de Leverkusen



➡️ https://t.co/Hr6KNGM4nb pic.twitter.com/eLUbH4ICxz — L'Équipe (@lequipe) August 6, 2025

Ce n'est pas la première fois que l'OM tente de recruter Amine Adli. Un transfert était possible quand le jeune homme de 25 ans évoluait à Toulouse 4 ans avant. Finalement, le Marocain avait posé ses valises en Allemagne. Reste à voir s'il sera accessible financièrement pour les Phocéens. Coté à 18 millions d'euros par Transfermarkt, l'ailier gauche pourrait être vendu pour 20 millions d'euros. Un prix équivalent à celui de Zhegrova, les contraintes en moins dont notamment un caractère plus facile à gérer que celui du Kosovar.