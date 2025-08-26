OM ‍: Zhegrova et Traoré à Marseille, ça brûle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a bien l’intention de se renforcer de manière considérable dans cette dernière ligne droite, notamment sur le plan offensif. Le club phocéen mène de front les dossiers Zhegrova et Traoré, avec l’ambition de finaliser ces deux renforts d’ici à la clôture du mercato.

La dernière semaine du mercato promet d’être agitée à l’Olympique de Marseille. De nombreux joueurs sont encore poussés vers la sortie et ces dernières 24 heures, Faris Moumbagna a trouvé un point de chute. Le buteur camerounais va s’engager à Cremonese, promu en Série A. Dans le sens des arrivées aussi, Medhi Benatia et Pablo Longoria vont être très actifs. Le binôme à la tête de l’OM a finalisé l’arrivée d’Emerson Palmieri, attendu prochainement pour s’engager librement à Marseille. En défense, la priorité est maintenant de faire venir Joel Ordonez. Les dirigeants olympiens n’en oublient pas leur secteur offensif et à priori, ils souhaitent boucler deux renforts de poids.

🚨🔴⚫️🇨🇮 #PL |



❗️Comme révélé plus tôt dans la journée, Hamed Junior Traoré plaît beaucoup à l'OM



➡️ Bournemouth et Marseille discutent d’un prêt avec option d’achat



✨️ Discussions également entamées avec les représentants du joueur



W @sebnonda https://t.co/BmDJ4bIfs7 pic.twitter.com/dFnYaWZtB7 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2025

Selon les informations de Foot Mercato, les négociations avancent entre l’OM et Bournemouth pour le prêt avec option d’achat d’Hamed Traoré, auteur de 10 buts et 2 passes décisives lors de son prêt concluant à l’AJ Auxerre l’an passé. L’ailier gauche ivoirien n’entre pas dans les plans de son entraîneur Andoni Iraola, qui n’en fait pas un titulaire en ce début de saison en Premier League. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille, bien décidé à faire de Traoré le successeur de Jonathan Rowe pour venir concurrencer Igor Paixao.

L'OM avance sur Hamed Traoré... et sur Zhegrova

L’OM apprécie d’autant plus Hamed Junior Traoré que ce dernier peut aussi évoluer dans une position de meneur de jeu. Cette piste, qui a pris de l’ampleur ces dernières heures, sonnait pour Marseille la fin du dossier Edon Zhegrova. Ce n’est finalement pas le cas puisque Foot Mercato affirme que le dossier de l’international kosovar du LOSC est totalement indépendant de celui menant à Hamed Junior Traoré. Une tendance confirmée par le journaliste italien Lucas Bendoni, qui révèle sur X que l’OM est toujours au travail pour boucler la venue d’Edon Zhegrova.

⚪️🔵 Olympique Marseille keep working on a potential deal for Edon Zhegrova from LOSC Lille. Talks still on, Zhegrova would love to join OM. Juventus are not advancing on a move for him at the current stage of things. #TeamOM #OM pic.twitter.com/DzW3MnopHc — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 25, 2025

Notre confrère ajoute que le joueur « aimerait rejoindre l’OM » et que les discussions sont toujours en cours avec Lille. Principal concurrent de Marseille sur ce dossier, la Juventus Turin n’a pas avancé depuis plusieurs jours et ne semble pas vraiment faire de ce dossier une priorité. De quoi frapper fort pour les dirigeants olympiens dans cette fin du mois d’août, avec la possibilité de recruter deux remplaçants de luxe à Paixao et à Greenwood pour pleinement doubler les postes en attaque.