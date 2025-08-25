OM ‍: Emerson arrive librement à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille devrait rapidement officialiser la signature d'Emerson en provenance de West Ham. Roberto De Zerbi va avoir un choix défensif supplémentaire.

L'OM cherchait un latéral gauche et sauf retournement improbable de situation, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont trouvé le joueur qui convenait pour leur entraîneur. Et en plus l'opération sera neutre pour le club phocéen, ce qui permettra d'investir sur d'autres joueurs d'ici la fin du mercato le 1er septembre prochain à 20 heures. L'Equipe confirme qu'Emerson, qui a passé une saison en Ligue 1 à l'OL, mais évolue désormais à West Ham s'apprête à s'engager jusqu'en 2027 dans des conditions favorables pour Marseille.

L'OM a son latéral, Emerson Palmieri arrive ! https://t.co/cgY3kuqJHq — Foot01.com (@Foot01_com) August 25, 2025

Le quotidien sportif précise en effet que le défenseur de 31 ans, qui s'était fait connaître sous le maillot du FC Santos avant de passer par quelques gros clubs européens, va arriver gratuitement en provenance du club londonien. West Ham aurait en effet accepté de libérer son joueur à un an de la fin de son contrat et c'est donc l'Olympique de Marseille qui va en profiter. Emerson pourrait signer son nouveau contrat avec l'OM dans les prochaines 48 heures.