OM : Zéro départ à Marseille, on sait enfin pourquoi

Dans : OM.

C’est l’énigme de ce marché des transferts, et les supporters sont ravis de la découvrir.

L’enfer était promis aux Olympiens malgré leur deuxième place acquise la saison passée, car pour des raisons financières évidentes, l’OM allait avoir besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Les déficits s’accumulent chaque année, et Frank McCourt devait cesser d’alimenter le puits sans fond que représentent les comptes de l’OM. Mais le propriétaire américain a remis la main à la poche, et ce à deux reprises, à la surprise générale. Pour faire passer les comptes, et pour permettre à son équipe de se renforcer. Résultat, aucun départ majeur, même pour ceux qui sont annoncés chaque été comme Morgan Sanson. Le milieu de terrain en profite donc pour rappeler qu’il ne suffit pas de claquer des doigts pour être transféré, et que les joueurs ont aussi parfois des envies. Comme celle de disputer la Ligue des Champions sous le maillot marseillais.

« Mon nom est cité à chaque mercato, je ne sais pas pourquoi ! Au niveau des départs, il n’y en a pas beaucoup car on a aussi des échéances importantes qui arrivent avec la Ligue des Champions. C’est normal de ne pas vouloir partir n'importe où et n'importe comment. C’est sûr que ça va rajouter de la concurrence. Je suis focus ici, il y a la Ligue des Champions cette saison, je veux la jouer ici et être performant. Pourquoi partir ? On a cravaché la saison dernière, entre nous il y a une osmose et on a envie de jouer tous ensemble la C1 », a prévenu l’ancien de Montpellier, qui a bien envie de continuer sur la dynamique de la saison passée. Et de voir sa valeur tout comme son niveau de jeu aussi augmenter en se frottant à ce qui se fait de mieux en Europe.