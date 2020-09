OM : Quatre clubs sur Sanson, il n’est pas prêt de partir

Dans : OM.

Homme fort d’André Villas-Boas à l’OM la saison dernière, Morgan Sanson était titulaire pour le premier match de Ligue 1 face à Brest dimanche soir.

Auteur d’une passe décisive sur le but de Florian Thauvin, le milieu de terrain de 26 ans fait partie des joueurs dont l’avenir est encore très flou. Et pour cause, l’Olympique de Marseille est dans le rouge financièrement, et une vente de l’ancien meilleur passeur de Ligue 1 pourrait rapporter entre 25 et 35 ME au dauphin du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison 2019-2020. C’est principalement en Angleterre que Morgan Sanson dispose d’intérêts. Mais à en croire les informations du Daily Star, ce ne sont pas les cadors de Londres qui se chamaillent pour obtenir la signature du relayeur marseillais.

Tandis que le nom de Morgan Sanson avait notamment été associé à Arsenal et à Tottenham durant le mois d’août, ce sont clairement des équipes de milieu, voire de bas de tableau, qui sont évoquées cette semaine par le tabloïd anglais. Il est notamment indiqué que Burnley, West Ham, Fulham et Wolverhampton sont intéressés par la perspective d’obtenir la signature de Morgan Sanson. Quatre clubs qui ne sont même pas à minima qualifiés pour la Ligue Europa et qui n’ont donc quasiment aucune chance de convaincre l’ancien Montpelliérain de faire ses valises, malgré une évidente augmentation salariale en cas de transfert en Premier League. De son côté, André Villas-Boas espère toujours conserver son joueur, qui formait un trio efficace et complémentaire avec Boubacar Kamara et Valentin Rongier au milieu de terrain. Le coach marseillais a accepté l’idée de réaliser un mercato au rabais avec des prêts ou des joueurs libres, à condition de conserver l’ossature de la saison dernière. Dans cette optique, il dispose d’un réel espoir de conserver Morgan Sanson dans son effectif…