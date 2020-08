OM : Zeqiri une fausse piste à cause de Nice ?

Dans : OM.

A la recherche d’un jeune attaquant prometteur, l’Olympique de Marseille est annoncé sur la piste du Suisse Andi Zeqiri. Une information rapidement démentie, notamment en raison de l’implication de l’OGC Nice sur ce dossier.

Grâce à la transparence de l’entraîneur André Villas-Boas dans ses sorties médiatiques, les supporters savent exactement où en est le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen avait déjà enregistré les venues du milieu Pape Gueye et du défenseur central Leonardo Balerdi en prêt avant la nomination de Pablo Longoria. Désormais, le nouveau directeur sportif a pour objectifs d’attirer un latéral gauche ainsi qu’un jeune attaquant polyvalent et prometteur. Bien sûr, le vice-champion de France devra récolter des liquidités avant de miser sur un renfort offensif. Mais cela n’empêche pas la direction d’étudier quelques pistes, dont celle menant à Andi Zeqiri (21 ans) ?

C’était effectivement l’information révélée par un journaliste de Supersport Kosova, lequel annonçait un accord entre l’international Espoirs suisse et l’Olympique de Marseille. Ainsi que des discussions en cours avec son club de Lausanne (D2 suisse). Mais d’après le compte Twitter OM Nation Lausanne, un proche du joueur aurait démenti. Il n’y aurait pas la moindre négociation entre les dirigeants marseillais, leurs homologues et l’attaquant auteur de 22 buts en 37 matchs de championnat. Et de toute façon, l’OGC Nice, dont le propriétaire INEOS est aussi celui de Lausanne, aurait la priorité sur les joueurs du club suisse.