OM : Zeqiri, l'incroyable découverte de Marseille au mercato ?

Alors que les cas de coronavirus ont repoussé la rentrée de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, André Villas-Boas continue de plancher sur le marché des transferts.

Suite aux premières arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, le club phocéen attend encore deux renforts avant le début du mois d'octobre. Si les prochains recrutements vont aussi dépendre des ventes de joueurs, l’OM s’active. Outre le dossier du latéral gauche, toujours dans le besoin, Marseille fait son maximum pour trouver un nouvel avant-centre. Sachant que Dario Benedetto est un peu trop seul devant, même si Valère Germain est là pour faire la maille quand l’Argentin n’est pas en forme, AVB cherche encore un numéro neuf prometteur. Un profil qui colle parfaitement à celui d’Andi Zeqiri. Et selon Arlind Sadiku, l’attaquant de Lausanne figure bel et bien sur les tablettes de l’OM.

« Andi Zeqiri est parvenu à un accord personnel avec Marseille. Lausanne est en pourparlers avec Marseille pour le montant du transfert. Une équipe de Bundesliga se trouve également dans la course pour le recrutement de l'attaquant », explique, sur Twitter, le journaliste de Supersport Kosova, qui pense que Zeqiri a le niveau pour évoluer à l’OM, lui qui a marqué 22 buts en 37 matchs la saison passée. Un joueur que Marseille pourrait arracher pour quelques millions d’euros à un an de la fin de son contrat en Suisse.

