OM : Zagadou, Sinisterra, Longoria est en feu !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria multiplie les pistes en ce début de mercato afin de satisfaire les exigences de Jorge Sampaoli à l’OM.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a prévenu sa direction, il ne s’est pas qualifié en Ligue des Champions pour y faire de la figuration. Jorge Sampaoli est ambitieux et veut se donner les moyens de bien figurer en C1 et pour cela, il lui faut des recrues lors de ce mercato estival. Des renforts sont attendus en défense centrale, au milieu de terrain et sur les côtés de l’attaque par le staff de l’OM. Le président olympien Pablo Longoria est à pied d’œuvre pour satisfaire son entraîneur et multiplie les pistes depuis plusieurs semaines afin de trouver le bonheur de Jorge Sampaoli. A en croire les informations de Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe, une piste offensive fait l’unanimité au sein de la direction de l’Olympique de Marseille. Il s’agit de celle menant à l’ailier colombien du Feyenoord Rotterdam, Luis Sinisterra. Brillant contre l’OM en Europa Conférence League cette saison, l’attaquant du Feyenoord a par ailleurs fait preuve d’une belle régularité avec 23 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues.

Longoria multiplie les pistes au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @zagad2_

Au micro de Football Club de Marseille, le journaliste de L’Equipe a confirmé que l’OM avait très envie de recruter le Colombien, dont le prix est estimé entre 15 et 20 millions d’euros par Feyenoord, qui s’apprête à toucher une somme similaire pour le transfert de Tyrell Malacia vers Manchester United. Par ailleurs, Marseille s’active également pour combler le départ de William Saliba, de retour de prêt à Arsenal. La priorité de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli est Isaak Touré, le capitaine des U19 de l’Equipe de France, sous contrat avec Le Havre. Mais à en croire Sport 1 en Allemagne, Dan-Axel Zagadou, libre au mois de juin après cinq ans au Borussia Dortmund, est également une cible de l’OM. A l’instar de Saliba et de Touré, l’ancien Parisien est un grand gabarit plutôt habile techniquement et a le profil recherché par Marseille. En attendant de voir quelles pistes se concrétiseront, Pablo Longoria adopte en tout cas la même stratégie que l’été dernier en multipliant les contacts et les prises de renseignement. Seule différence par rapport à il y a un an, les premières recrues prennent plus de temps à arriver, ce qui irrite Jorge Sampaoli.