Touré à l'OM, Longoria met KO la concurrence !

Dans le dossier Isaak Touré, l’OM est confronté à une rude concurrence mais les efforts de Pablo Longoria sont en passe de payer.

C’est désormais une quasi-certitude, William Saliba ne reviendra pas à l’Olympique de Marseille cet été. Et pour cause, Arsenal souhaite prolonger le contrat de l’international français et Mikel Arteta a bien l’intention de lui donner sa chance en Premier League la saison prochaine. Malgré l’envie de le conserver, l’OM est contraint de tourner la page Saliba, auteur d’une saison exceptionnelle en 2021-2022. Afin de compenser cette lourde perte, les dirigeants phocéens ont fait d’Isaak Touré leur priorité absolue. Le défenseur du Havre, capitaine des U19 de l’Equipe de France qui disputent actuellement l’Euro, est très courtisé. Lyon ou encore Manchester City font partie des clubs intéressés mais selon le journaliste Luca Bendoni, l’OM a désormais de bonnes chances de rafler la mise dans le dossier Isaak Touré.

Isaak Touré situation.⏳️



🔹️ Negotiations will enter soon at final stage. The player is currently involved in Euro-U19. 🇫🇷



🔹️ Olympique de Marseille are very keen on him: deal close to an end. ⚪️🔵 #TeamOM



🔹️ Many clubs interested, but I'm told OM are in front seat. #OM pic.twitter.com/3Ynzbls66T