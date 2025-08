OM ‍: Weah bloqué, Longoria refuse cette folie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Priorité de l’OM pour renforcer son couloir droit, Timothy Weah ne fait toujours pas l’objet d’un accord entre le club olympien et la Juventus Turin.

C’est décidément l’un des feuilletons de l’été à l’Olympique de Marseille. Le transfert de Timothy Weah est toujours bloqué. Ces derniers jours, les dirigeants de la Juventus Turin et ceux de l’OM se sont pourtant rapprochés et selon certains échos, un accord n’était plus très loin pour une somme avoisinant les 13 millions d’euros. A ce prix, Pablo Longoria et Medhi Benatia sabreraient le champagne mais selon la presse italienne, la Vieille Dame réclame toujours davantage. Journaliste pour Calcio Mercato, Francesco Guerrieri nous apprend que pour l’heure, il existe toujours une différence d’environ 5 millions d’euros entre l’offre de l’OM pour Timothy Weah et les exigences de la Juventus Turin pour se séparer de l’international américain.

Contatti continui anche oggi tra #Juve e #Marsiglia per Timothy #Weah. Tra richiesta e offerta ci sono circa 5M di differenza 🇺🇸#calciomercato pic.twitter.com/raPSLrwavv — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) August 2, 2025

Autrement dit, les Bianconeri attendent toujours bien plus que 15 millions d’euros pour se séparer de l’ancien joueur du LOSC et du PSG, une folie à laquelle Pablo Longoria refuse de céder pour le moment. Du côté de Foot Mercato, on se veut toutefois plus optimiste en expliquant que Marseille et la Juve sont « proches d’un accord » pour Timothy Weah et que les négociations sont toujours en cours. Preuve que le deal n’est pas réglé à 100%, le joueur a tout de même pris la direction de l’Allemagne pour se préparer physiquement avec le groupe de la Juventus Turin dirigé par Igor Tudor.

La Juve toujours trop gourmande pour Weah

Les discussions vont maintenant se poursuivre et un dénouement est attendu d’ici la fin de la semaine prochaine. Roberto De Zerbi, très satisfait du mercato olympien jusqu’à présent avec les signatures de CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, attend encore plusieurs renforts. Celui de Timothy Weah permettrait à la fois de doubler le poste de Mason Greenwood et celui d’Amir Murillo. On comprend mieux pourquoi l’OM en fait une priorité, même si cela n’incite pas le club phocéen à faire n’importe quoi et à surpayer le joueur américain de 25 ans.