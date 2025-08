Weah arrive, l’OM obtient un prix miraculeux

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Au terme de longues discussions avec la Juventus Turin, l’Olympique de Marseille se rapproche d’un accord pour Timothy Weah. L’ailier ou latéral droit devrait bientôt débarquer chez le vice-champion de France qui a négocié un tarif nettement inférieur au montant initialement réclamé.

Après Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixão cette semaine, une nouvelle recrue se rapproche à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen touche enfin au but dans le dossier Timothy Weah. Longtemps annoncé sur le point de s’engager, l’ailier ou latéral droit de la Juventus Turin faisait l’objet de tensions. Son agent Badou Sambague a publiquement critiqué les méthodes de Damien Comolli, le nouveau directeur général turinois qui se montrait jusqu’ici intransigeant.

Weah pour seulement 13 M€

Pour l’ancien président de Toulouse, Timothy Weah ne devait pas partir pour un montant inférieur à 20 millions d’euros. Le dirigeant français a même menacé de conserver l’international américain au risque de le laisser à l’écart. Autant dire que l’on ne s’attendait pas à voir Damien Comolli céder. Et pourtant, le journaliste Matteo Moretto nous apprend que la Juventus Turin a nettement revu ses prétentions financières à la baisse. Notre confrère affirme que les deux clubs sont tout proches d’un terrain d’entente pour un transfert aux alentours de 13 millions d’euros ! On est loin du montant initialement réclamé par la Vieille Dame.

Milan, opzione Zachary Athekame per il ruolo di terzino destro, come ha anticipato Gazzetta.



Timothy Weah, sempre più OM.



Da Davide Frattesi a Darwin Núñez e Yunus Musah: le ultime di mercato su youtube. https://t.co/Dj5gtoTCr2 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 2, 2025

C’est à croire que le président marseillais Pablo Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia ont réussi un miracle. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne s’en plaindra pas, lui qui attend impatiemment le feu vert pour atterrir à Marseille. L’indésirable de la Juventus Turin a choisi le vice-champion de France pour relancer sa carrière et sa détermination a probablement influencé les négociations. Sauf rebondissement, l’accord définitif pourrait intervenir dès ce week-end. Ce qui laisse envisager une possible signature la semaine prochaine.