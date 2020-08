OM : Voilà ce que fait McCourt de l'ultimatum d'Ajroudi

Dans : OM.

Les promesses, les effets d’annonce puis l’ultimatum, Mohamed Ajroudi a utilisé tous les subterfuges possibles pour faire mousser sa tentative de rachat de l’OM.

Malgré la pression mise par la banque d’affaire avec qui Ajourdi traite et ses juristes basés en Suisse, Frank McCourt n’a pas bougé d’un iota depuis le début de cette affaire. Il laisse Jacques-Henri Eyraud gérer les affaires courantes, et cela veut dire aussi les communiqués à l’encontre des éventuels repreneurs, qui ne sont clairement pas pris au sérieux. De son côté, l’homme d’affaire franco-tunisien tente à tout prix d’arracher quelques victoires sémantiques plus que financières, notamment quand il assure avoir des contacts avec Frank McCourt pour au moins avoir discuté de l’achat de l’OM. Mais même à ce niveau, c’est un échec sur toute la ligne. Se confiant au journaliste de 20 Minutes Jean Saint-Marc, l’entourage de Frank McCourt s’est montré limpide, quitte à se répéter par rapport aux dernières sorties sur ce même sujet.

« On l'a répété des centaines de fois. Il n'y a rien, il n'y a aucune discussion. L'OM n'est pas à vendre », a prévenu ainsi un membre du clan de Frank McCourt, pour qui les éventuelles discussions n’ont même pas passé son premier cercle. Une preuve que les offensives verbales de Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal n’ont eu absolument aucun effet dans le camp de l’Américain, pour qui la vente de l’OM n’est pas du tout envisagé. Une communication qui a le mérite d’être claire et qui est toujours la même, voilà qui change de la partie adverse, de moins en moins crédible aux yeux des Marseillais, très loins d’être aussi emballé qu’au départ par un possible rachat de leur club.