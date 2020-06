OM : Vladimir Poutine qui pousse pour le rachat, c'est le feu !

Dans : OM.

L'été s'annonce bouillant à l'Olympique de Marseille, car une autre offre venue de Russie, et appuyée par le Président Poutine en personne, a été effectuée récemment.

Selon les propos très (trop ?) médiatisés de Mourad Boudjellal, Frank McCourt va recevoir dans les prochaines heures une offre ferme de rachat de la part de Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d’affaires franco-tunisien qui représente des fonds venus d’Arabie Saoudite. Il reste bien évidemment à savoir si cette offre, qui devait être mise de côté dans une banque privée, existera bien, et sera suffisante pour convaincre l’Américain de lâcher l’OM. Mais dans sa dernière intervention sur RMC, Boudjellal a glissé un indice sur l’intérêt que suscite le rachat du club provençal, et notamment l’existence d’un autre projet, moins avancé que le sien mais néanmoins bien réel. Et sur la radio sportive, un spécialiste du dossier donne quelques informations à ce sujet, avec une grosse surprise à la clé.

« J’ai appris qu’un oligarque russe avait fait une offre il y a quinze jours sur proposition et insistance de Vladimir Poutine. C’est un oligarque russe dont je ne connais pas le nom et dont les comptes ont été gelés aux Etats-Unis », a fait savoir Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro et spécialiste des questions sur le Moyen-Orient. Cette proposition a-t-elle fait accélérer les choses du côté de l’Arabie Saoudite ? C’est possible, en tout cas, la perspective de voir un oligarque russe prendre possession d’un club européen n’est pas irréelle. Les tentatives ont été nombreuses depuis le début des années 2000, avec bien évidemment comme figure de proue Roman Abramovitch, qui a lâché plus de deux milliards d’euros dans Chelsea. Plus proche de Marseille, Dmitri Rybolovlev a dépensé 300 ME dans Monaco, dont 150 ME dans les deux premières années, ce qui avait permis de faire venir des joueurs comme Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho etc… De quoi montrer que quand les Russes rachètent un club, il y a aussi des moyens financiers derrière...