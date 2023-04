OM : Vitinha plante un doublé, ça ne compte pas pour Nabil Djellit

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Auteur de ses deux premiers buts sous le maillot de l’Olympique de Marseille ce dimanche soir lors de la victoire contre Troyes (3-1), Vitinha a enfin pu montrer de quoi il est capable au public du Stade Vélodrome.

Plus gros transfert de l’histoire du club phocéen, avec une signature contre un chèque de 32 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal, Vitinha a mis du temps à trouver le chemin des filets dans son nouveau club. Après huit matchs, lors desquels il n’avait rien montré de très fameux, le joueur de 23 ans a finalement réussi à trouver la faille ce dimanche soir contre Troyes (3-1). En marquant un doublé, avec un joli tir sous la barre en première période (2e) et une belle reprise de renard des surfaces en deuxième (64e), le Portugais a permis à l’OM de retrouver sa deuxième place du championnat devant Lens.

Un doublé... mais beaucoup de ratés

😱 COMMENT A-T-IL PU RATER CA ?



Quelle occasion pour Vitinha ! Ünder envoie un ballon jusqu'à Vitinha qui à bout portant et face au but vide, mais le Portugais tire au-dessus ! Incroyable ! Pas de doublé.https://t.co/ltF2j3N1mo pic.twitter.com/vfAHIdh8pa — RMC Sport (@RMCsport) April 16, 2023

Mais ce n’est pas pour autant que les supporters marseillais doivent s’enflammer pour pour leur nouvel attaquant. Déjà parce qu’il a loupé deux énormes occasions, en mettant un but tout fait au-dessus en début de match (13e), avant de rater complètement son piqué en deuxième (49e). Mais aussi parce qu’il a réussi à planter contre l’ESTAC, la pire équipe de L1 du moment, qui n’a plus gagné depuis janvier et qui file tout droit vers la Ligue 2. Une nuance que Nabil Djellit n’a pas hésité à faire sur Twitter : « L'OM, la preuve par Troyes. Espérons enfin le déclic pour Vitinha. On va attendre y a rien en face... ».

L'OM, la preuve par Troyes. Espérons enfin le déclic pour Vitinha. On va attendre y a rien en face... #OMESTAC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 16, 2023

« On va attendre y a rien en face... »

Alors que le statut de « grand attaquant » n’est jamais facile à assumer à Marseille, ce premier doublé peut en tout cas lancer l'aventure de Vitinha à Marseille. Igor Tudor ne demande que cela, puisque l’entraîneur croate aura besoin de son Portugais, ainsi que du talent d’Alexis Sanchez à ses côtés, pour aller arracher la deuxième place de L1 devant Lens et Monaco.