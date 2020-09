OM : Le dernière rêve de Villas-Boas au mercato

Dans : OM.

Mercato parfait pour le moment à l’OM, où aucun départ majeur n’a été enregistré, tandis que l’effectif a été complété à plusieurs postes ciblés.

André Villas-Boas, qui avait menacé de démissionner pendant un été très chaud, est comblé par ce mercato totalement inattendu, puisque des ventes majeures étaient annoncés depuis longtemps. Mais la direction a fait de gros efforts, et refusé toute idée d'affaiblir l'équipe à l'heure de retrouver la Ligue des Champions. Toutefois, l’entraîneur portugais rêve d’un scénario impeccable pour les derniers jours du marché des transferts. L’ancien coach de Chelsea, Tottenham ou Saint-Pétersbourg aimerait que son club parvienne à libérer de la masse salariale en vendant Kostas Mitroglou, Valère Germain, Maxime Lopez ou Nemanja Radonjic, même pour des montants loin d’être exceptionnels, rappelle Le Phocéen.

Le but ? Lui permettre de faire venir une dernière recrue. Probablement un avant-centre, puisque AVB cherche un joueur capable de seconder Dario Benedetto en pointe, ce que Luis Henrique n’est pas véritablement. Toutefois, le Portugais est prévenu, les chances de voir cette dernière opération se réaliser sont très maigres, surtout quand on pense que cela fait quasiment deux ans que l’OM cherche à se défaire de Mitroglou, sans parvenir à récupérer une infime partie de l’investissement réalisé. D’ici au 5 octobre, tout est encore possible, mais Villas-Boas va très certainement devoir se contenter de son effectif actuel pour cette saison, sans départs de taille, mais sans une dernière arrivée supplémentaire non plus.