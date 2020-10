OM : Villas-Boas veut prolonger, la décision choc !

Dans : OM.

En fin de contrat à l’issue de cette saison 2020-2021, André Villas-Boas est de plus en plus ouvert à l’idée de prolonger son bail à l’Olympique de Marseille.

En mai dernier, quelques jours après l’éviction de son ami Andoni Zubizarreta, le directeur sportif qui l’avait fait venir à Marseille en 2019, l’entraîneur portugais avait refusé une prolongation, basée sur deux saisons supplémentaires plus une autre en option. Malgré ce refus, AVB est tout de même resté sur le banc de touche de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin prochain. Un choix global qu’il assume avec une sincérité étonnante.

« Il y a quelques mois, j’ai refusé une prolongation de contrat de la part de l’OM. J’avais dit à Frank McCourt : ‘Si je suis un autre entraîneur, je prends les trois années de contrat en plus, et je me fais virer en deux semaines’. Mais ce n’est pas mon style. Et tout ce qui est sorti dans la presse sur les virements que j’aurais reçu de Tottenham ou Chelsea, c’est faux ! Je n'ai jamais reçu cette quantité d’argent. J’ai toujours trouvé des accords avec mes anciens clubs. Je suis le troisième entraîneur de l’histoire de Tottenham qui a le plus gagné. Le premier à Porto, le premier au Zenit. Maintenant, j’espère laisser une trace à Marseille. Bon, j’étais le premier à faire tomber le PSG, mais depuis, on a tout raté (rires)... En tout cas, on va démarrer une autre discussion pour continuer ce projet », a lâché, sur Téléfoot, Villas-Boas, qui se voit donc à Marseille sur le moyen terme. Une bonne nouvelle pour le président Jacques-Henri Eyraud !