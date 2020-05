OM : Villas-Boas va partir, mais ça n’a rien à voir avec Zubizarreta

Dans : OM.

En colère après le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas devrait claquer la porte. Une décision prise depuis des mois.

Alors que tout le monde attend la réaction d’André Villas-Boas, sa décision ne fait presque plus aucun doute. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, choisi par Andoni Zubizarreta, a toujours lié son avenir à celui de son directeur sportif. Du coup, on le voit mal revenir sur ses déclarations en restant sans l’Espagnol. D’autant que cette mauvaise nouvelle l’a mis dans une colère noire ! Mais en réalité, le technicien a peut-être déjà scellé son sort depuis plusieurs mois. Plus précisément depuis le début de l’année civile. En effet, le quotidien Le Parisien indique que Villas-Boas, sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2021, avait acté son départ depuis le mois de février.

Le déclic serait venu du cas Paul Aldridge, ce conseiller du président Jacques-Henri Eyraud chargé de faciliter des transferts de Marseillais en Premier League. On se souvient qu’en apprenant cette nomination, le coach portugais avait affiché son mécontentement en conférence de presse. Et pour cause, le technicien n’a aucune envie de disputer la Ligue des Champions avec un effectif affaibli pendant le marché des transferts. Même s’il affirmait que l’OM serait son dernier challenge, AVB sait pertinemment qu’il n’aura aucun mal à rebondir après son excellente saison avec le récent deuxième de Ligue 1.