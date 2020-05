OM : Villas-Boas va partir, Dugarry sait pourquoi

Dans : OM.

Bien qu’il ait refusé l’offre de prolongation soumise par Jacques-Henri Eyraud ces dernières heures, André Villas-Boas est toujours l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Ce mercredi matin, La Provence indiquait même dans ses colonnes que le Portugais envisageait d’être présent à la reprise de l’entraînement de l’OM au mois de juin. La preuve que même s’il ne prolonge pas, AVB a des chances d’honorer sa dernière année de contrat à Marseille. Un scénario auquel Christophe Dugarry ne croit toutefois pas beaucoup. Sur l’antenne de RMC, l’animateur de Team Duga s’est dit convaincu du départ de l’ancien manager de Porto, lequel n’a pas eu suffisamment de garanties dans l’optique du mercato par sa direction selon lui.

Un manque évident de garanties au mercato ?

« Villas-Boas met l'humain par dessus tout depuis qu'il est arrivé, et ça a plutôt fonctionné, avec les joueurs, avec Zubizarreta. Il a mis ça au centre de son job, ça paraît compliqué qu'il reste à l'OM, les relations sont tendues entre les deux. On est dans un jeu de rôle, inverser le pouvoir de l'un, de l'autre. Je ne pense pas qu'un contrat se négocie comme ça dans l'avenir d'un entraîneur, ça se fait à table autour d'une bonne bouteille avec des relations apaisées, le plaisir de travailler ensemble, ça me paraît essentiel. Il y a trop d'incertitudes, j'imagine que le club ne lui a pas donné une bonne enveloppe pour recruter. Après si Eyraud y arrive » a indiqué Christophe Dugarry, sans trop croire à un possible retournement de situation dans ce dossier. Reste maintenant à voir quelles surprises nous réserve ce feuilleton épineux du mois de mai à Marseille…