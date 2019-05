OM : Villas-Boas va avoir un mercato pourri, il est prévenu

Dans : OM, Mercato.

Nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a d’un côté réussi un tour de force en parvenant à faire signer également l’ensemble de ses adjoints.

De l’autre côté, il a certainement été prévenu qu’avec une saison sans Coupe d’Europe et des problèmes d’équilibre économique, il ne pourrait pas faire de folies sur le marché des transferts. Surtout que selon Canal+, la situation n’est vraiment pas réjouissante à ce niveau, avec des chiffres assez alarmants.

« Pour équilibrer ses finances et combler son déficit, Marseille doit faire 60 ME de recettes nettes sur le marché des transferts cet été. En clair, si Marseille achète pour 40 ME, ils devront vendre pour 100 ME au mercato. Donc ce n’est pas facile car il n’y a peut-être pas dans l’effectif les ressources nécessaires. On va sans doute demander à Frank McCourt de combler un petit peu, mais il ne pourra pas trop faire car les contraintes du fair-play financier lui interdisent de remettre trop au pot. Villas-Boas va donc devoir faire avec une politique d’austérité. Mais il faut noter que le Portugais a compris tous les codes. J’ai bien aimé sa prestance, son attitude, on sent quelqu’un qui maîtrise tout. Du côté de Marseille, il faut vraiment faire l’union sacrée derrière lui », a fait savoir l’insider de la chaine cryptée Geoffroy Garétier. Autant dire que l’entraineur portugais devra d’abord regarder ce qu’il se passe au niveau des ventes, avant de pouvoir connaître les contours de son prochain effectif.