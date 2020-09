OM : Villas-Boas supplié de prolonger à Marseille

Dans : OM.

Dimanche soir, André Villas-Boas a égalé le record de victoires, à savoir 18, pour un entraîneur de l’OM lors de ses 30 premiers matchs de Ligue 1.

Avec 60 % de victoires, le technicien portugais est clairement en train de marquer l’histoire récente de l’Olympique de Marseille. Sur la Canebière, il faut remonter à Marcelo Bielsa pour retrouver un coach aussi apprécié et respecté. Difficile en revanche de savoir qui du fantasque argentin ou du très cash portugais est le plus apprécié par les supporters de l’OM. Cela ne fait plus aucun doute pour Mohamed Bouhafsi, lequel a indiqué sur l’antenne de RMC que Villas-Boas avait nettement dépassé Marcelo Bielsa dans le cœur des habitués de l’Orange Vélodrome. Des propos qui ont très largement fait hurler les plus « Locos » des fans de l’OM…

« (André) Villas-Boas fait un travail exceptionnel. J'adore ce coach. (Marcelo) Bielsa, c'est comme un amour de jeunesse, il y la nostalgie avec lui. Mais Villas-Boas, c'est la femme avec laquelle tu passes de super moments. A Marseille, les gens ne parlent que de Villas-Boas, ils veulent qu'il prolonge son contrat. Villas-Boas a dépassé Bielsa dans l'esprit des supporters. Il entre dans la lignée d'hommes comme (Didier) Deschamps, qui font gagner leurs équipes. J'aime les entraîneurs qui font gagner les gens. Et Villas-Boas fait gagner l'OM » a lâché le journaliste. Une prise de position très cash de la part du journaliste, proche d’André Villas-Boas depuis l’été dernier 2019 et qui a notamment réalisé une longue interview de l'ancien coach du FC Porto pour l’émission de RMC « Comme Jamais » il y a plusieurs mois. Reste maintenant à voir si le très adoré André Villas-Boas prolongera son bail au-delà de juin 2021…