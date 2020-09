PSG-OM : Neymar humilié, Villas-Boas est « mort de rire » !

Dans : Ligue 1.

Très chambreur avant le match, Dimitri Payet a remis ça après la victoire de l’OM face au PSG dimanche soir au Parc des Princes (0-1).

Via son compte Twitter, le numéro dix de l’Olympique de Marseille a reposté un photo-montage de la pochette du groupe marseillais « Bande Organisée » en remplaçant la tête des rappeurs par celles des joueurs de l’OM. On pouvait ainsi apercevoir Duje Caleta-Car, Dimitri Payet, André Villas-Boas, Boubacar Kamara, Steve Mandanda, Valentin Rongier, Florian Thauvin et Alvaro Gonzalez… avec un chien dans ses bras. Mais ce chien avait la particularité d’avoir la tête de Neymar en pleurs, ce qui n’a pas manqué de faire rigoler tout le monde sur la Canebière. Y compris André Villas-Boas, comme le Portugais l’a reconnu ce mardi après-midi en conférence de presse.

« J’étais mort de rire quand j’ai regardé le montage. J’ai liké la photo, mais après quelques secondes ça m’a fait réfléchir aussi. Ce n'est pas très grave. J’ai découvert à cette occasion 'Bande organisée' et ce 'Zumba cafew' » a commenté André Villas-Boas, très actif sur les réseaux sociaux et qui n’est jamais le dernier pour plaisanter avec ses joueurs, à condition que cela soit bon enfant. C’était visiblement le cas aux yeux de l’entraîneur portugais en ce qui concerne ce photomontage publié par Dimitri Payet, et dans lequel Neymar est tout de même représenté dans une position assez humiliante. Nul doute que le Brésilien, très tendu dimanche soir au Parc des Princes, s’en souviendra à l’occasion du match retour entre l’OM et le PSG à l’Orange Vélodrome le 7 février prochain. Une rencontre qui semble encore lointaine, même si Marseillais et Parisiens y pensent forcément déjà dans un coin de leur tête.