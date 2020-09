OM : Villas-Boas sous pression, Eyraud ne voulait pas de Nagatomo

Dans : OM.

Troisième recrue estivale de l’Olympique de Marseille, le latéral gauche Yuto Nagatomo est arrivé à la demande de l’entraîneur André Villas-Boas. Mais contre l’avis de la direction.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la signature de Yuto Nagatomo à l’Olympique de Marseille a surpris les observateurs. On pensait le club phocéen parti pour recruter uniquement de jeunes joueurs prometteurs à l’image de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi, ses deux premiers renforts estivaux. Et voilà que le vice-champion de France attire un élément expérimenté qui fêtera bientôt ses 34 ans, et dont le niveau pose question après sa mise à l’écart à Galatasaray la saison dernière.

Sans doute la raison pour laquelle l’entraîneur André Villas-Boas a dû insister auprès de la direction et du président Jacques-Henri Eyraud pour recruter le Japonais. « Recruter Yuto allait à l’encontre de ce que la direction voulait. Mais c’est une grosse opportunité pour nous, a révélé le coach portugais. On avait d’autres pistes, plus jeunes, pour ce poste. Mais on a fait ce choix. Avec Pablo (Longoria, le directeur sportif), on a convaincu la direction en présentant les stats et son profil, et la direction a vite validé. »

Nagatomo rassure

Autant dire qu’en cas de flop, Villas-Boas sera tenu responsable. Peut-être même plus que la doublure de Jordan Amavi, rassurante sur sa condition physique. « Nous aurons beaucoup de matchs à jouer et tous les joueurs sont importants, a confié Nagatomo lors de sa présentation. Je suis venu pour jouer et aider l’équipe et je donnerai le maximum. Physiquement, je me sens bien. J’ai pu m’entraîner, je suis professionnel. Je cours beaucoup, je cours plus que tout le monde ! » AVB, les supporters et surtout les dirigeants en attendront davantage.