OM : Villas-Boas refuse de s'inspirer de Lyon contre City

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille va croiser la route de Manchester City mardi en Ligue des champions. Face à l'équipe anglaise, souffre-douleur de Lyon, Villas-Boas refuse de s'inspirer de l'OL.

Pep Guardiola doit secrètement l’espérer, cette nouvelle confrontation avec une formation tricolore en Ligue des champions va mieux se terminer que les précédentes pour Manchester City. Il est vrai que les Citizens restent sur le souvenir désagréable d’une élimination à la surprise générale lors des quarts de finale de la dernière Ligue des champions face à l’Olympique Lyonnais. Une formation de l’OL qui avait les saisons passées déjà mis dans le dur la formation de Premier League. Ce lundi, à la veille de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Manchester City, André Villas-Boas a été interrogé concernant une éventuelle inspiration de sa part dans le match joué et gagné en août dernier par Rudi Garcia et son équipe.

Conscient de la rivalité entre l’OM et l’OL, l’entraîneur portugais de Marseille s’en est sorti par une pirouette. « On ne peut pas demande à un coach de l'OM de s'inspirer d'une victoire de l'OL (sourire). On essaye de se préparer de la meilleure façon et on regarde tous les matchs dont celui contre Lyon. On a regardé beaucoup de matchs de City de la saison passée. Comme l'a dit Pep Guardiola ils sont dans un moment difficile au niveau physique. On se trouve un peu mieux à ce niveau mais ils ont beaucoup d'expérience en Ligue des champions. On va essayer de mettre en place notre stratégie. On a étudié ce match contre Lyon comme tous les autres », a précisé André Villas-Boas, conscient qu’il serait de bon ton d’imiter l’OL au moins concernant le résultat final.