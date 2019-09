OM : Villas-Boas refuse ce défenseur gratos à Marseille

Sans concurrent depuis près de deux ans, Jordan Amavi va encore pouvoir dormir sur ses deux oreilles un bon moment à Marseille.

En effet, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud ne sont pas parvenus à recruter un latéral gauche au mercato en dépit des intérêts pour Stanley Nsoki, Lima ou encore Juan Miranda. L’OM ayant grillé son fameux joker en faisant signer Valentin Rongier 24 heures après la fermeture officielle du mercato, il faudra attendre le mercato hivernal pour combler ce manque de l’effectif. A moins de recruter un joueur libre…

Justement, un défenseur gauche actuellement sans club a été proposé à l’Olympique de Marseille au cours des derniers jours, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Il s’agi d’Ivan Strinic, finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie en 2018, et qui a été libéré de son contrat par le Milan AC fin août. Désireux de pouvoir compter sur des latéraux offensifs, André Villas-Boas a immédiatement recalé la candidature de Strinic, estimant que sa venue n’était pas nécessaire au mercato. Reste à voir si cela est pour recruter plus intelligemment encore à ce poste en janvier prochain. C’est tout ce que les fans de l’Olympique de Marseille espèrent…

