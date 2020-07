OM : Villas-Boas réchauffe cette piste gratuite au mercato

Dans : OM.

Le mercato est pour l’instant satisfaisant à Marseille avec les arrivées de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi. Mais l’été promet d’être encore long pour André Villas-Boas…

Et pour cause, le Portugais n’est pas sans savoir que l’Olympique de Marseille doit réaliser une ou deux ventes afin de renflouer les caisses et diminuer sa masse salariale. Dans cette optique, des joueurs comme Maxime Lopez (fin de contrat en 2021) et Kevin Strootman (gros salaire) sont invités à trouver un nouveau club. André Villas-Boas préfèrerait prôner la stabilité, mais il se retrouve dans l’obligation de jouer au directeur sportif et d’anticiper chaque départ. Dans cette optique, le technicien portugais suit avec attention la situation de Mauricio, en fin de contrat avec le PAOK Salonique cet été.

Le milieu défensif brésilien de 31 ans connaît très bien André Villas-Boas pour avoir évolué sous ses ordres au Zénith Saint-Pétersbourg. Et les hommes n’ont jamais cessé d’échanger depuis que leurs routes se sont séparées. A tel point que désormais, AVB envisagerait sérieusement de recruter Mauricio à Marseille en cas de départ de Strootman ou de Lopez au milieu de terrain selon Le Phocéen. Certes, il s’agit d’un joueur trentenaire dont le profil ne colle pas vraiment avec la nouvelle stratégie de trading mise en place par Jacques-Henri Eyraud. Mais l’OM est-il réellement en mesure de refuser un joueur d’expérience pour zéro euro ? La question se pose concrètement, et André Villas-Boas a son avis bien tranché à ce sujet. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille, qui s’intéresse également à Enzo Le Fée (Lorient) ou encore à Daler Kuzyaiev (Zénith Saint-Pétersbourg) passera à l’offensive dans ce dossier…