OM : Marseille 2025, le nouveau projet offert à Thauvin

A un an de la fin de son contrat avec l'OM, Flaurian Thauvin n'a toujours pas prolongé. Mais Pablo Longoria veut désormais lui proposer un projet sur le long terme.

Le OM Champions Project cher à Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ayant été remballé, le club phocéen a décidé de faire table rase cet été et d’installer de nouveaux dirigeants à des postes clés. C’est notamment le cas de Pablo Longoria, que personne ne connaissait en France avant qu’il rejoigne l’Olympique de Marseille au poste de directeur sportif. Officiellement présenté ce matin, l’Espagnol a été interrogé sur quelques dossiers chauds du mercato phocéen, et notamment le cas de Florian Thauvin, qui entame l’ultime année de son contrat et devra probablement quitter l’OM s’il ne prolonge pas avant la fin de la période des transferts. Pour l’instant, c’est le mystère total pour le champion du monde.

Pablo Longoria n’a évidemment pas donné les détails des négociations avec Florian Thauvin, mais il a indiqué que désormais Marseille se lançait dans un projet sur 5 ans et que chacun devra l’accepter. « Naturellement, on a un effectif avec des joueurs en fin de contrat. J'ai l'intention de travailler sur un projet de long terme, avec un objectif à cinq ans. Avec des ambitions sur cinq ans, on doit prendre des décisions immédiates. Je suis là depuis une semaine, je me mets au courant de toutes les situations des joueurs, cela dépasse le cas de Florian. On va aborder toutes ces questions contractuelles, donner une direction claire. Pour l'effectif, aujourd'hui, Florian est un nouvel atout pour le coach, après une saison blanche. Le football est fait d'un mix entre des décisions à prendre et une continuité à donner à un projet », a expliqué le directeur sportif de l’Olympique de Marseille décidé à ce qu’André Villas-Boas sache à quoi s’en tenir jusqu’en 2025.