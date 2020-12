OM : Villas-Boas prolongé, le poker menteur débute avec Eyraud

Dans : OM.

A la surprise générale, André Villas-Boas dévoilait mardi midi qu’une prolongation de contrat à l’Olympique de Marseille était envisageable.

Tout proche de quitter la cité phocéenne cet été, après le départ de son compère Andoni Zubizarreta, le technicien est en discussions avec l’OM au sujet d’une prolongation. « Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du FPF et du diffuseur. La possibilité de rester à l’OM ? Oui, c’est possible, » a notamment expliqué André Villas-Boas au micro de RMC avant le déplacement de Marseille sur la pelouse de Manchester City, mercredi en Ligue des Champions. Dans son édition du jour, La Provence a fait le point sur l’éventuelle prolongation d’André Villas-Boas.

Le quotidien confirme que des discussions sont actuellement menées pour tenter de trouver un deal gagnant-gagnant entre les deux parties. Les agents d’André Villas-Boas ont notamment été reçus par Pablo Longoria en personne à l’Orange Vélodrome en marge du match de Ligue des Champions entre Marseille et l’Olympiakos la semaine dernière afin d’évoquer le sujet. Les discussions sont engagées sur des bases plutôt positives et vraisemblablement, rien ne s’oppose à une prolongation d’André Villas-Boas. Mais tout n’est pas encore limpide puisque selon le quotidien régional, l’Olympique de Marseille n’a pas encore soumis la moindre offre officielle à l’ex-entraîneur de Chelsea et de Tottenham. Le technicien portugais a la confiance de Pablo Longoria, de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud, une donnée importante pour AVB. Reste maintenant à voir si « le projet de l’OM », comme Villas-Boas l’évoquait sur l’antenne de RMC, sera suffisamment attractif pour conserver celui qui a mené Marseille à la seconde place du classement la saison dernière.