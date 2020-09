OM : Villas-Boas prend des coups, la fête est finie

Dans : OM.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est le chouchou des supporters phocéens, même si les dernières prestations de l'OM version Villas-Boas commencent à inquiéter.

Sans un Steve Mandanda de gala, et une capacité de ne pas baisser les bras jusqu’à la dernière seconde, on ne sait pas trop où en serait l’OM à ce stade de la saison. Car si la victoire au Parc des Princes face au PSG a permis de mettre la poussière sous le tapis, les rencontres successives au Vélodrome face à l’ASSE, Lille et Metz suscitent de grosses inquiétudes alors que la Ligue des champions se profile pour l’Olympique de Marseille. Mis sur un piédestal depuis qu’il a rejoint le club phocéen, André Villas-Boas ne semble plus trouver la solution miracle, et certains de ses choix sont même désormais contestés par des fans de l’OM. Et ce dimanche, dans L’Equipe, l’entraîneur portugais provoque quand même des interrogations à ce stade de la saison.

Pour Vincent Garcia, il y a un léger flou actuellement dans le jeu de l’Olympique de Marseille et André Villas-Boas ne peut pas échapper aux critiques. « Les Olympiens stagnent quand ils auraient dû surfer sur leur solide victoire au Parc. La décompression ? Une fatigue physique ? Un projet de jeu pas au point ? Il y a un peu de tout ça dans les derniers matches des hommes d’« AVB », dont on a du mal à voir où il veut en venir, alors que son équipe a souvent su profiter cette saison des coups de pied arrêtés comme cache-misère d’un jeu assez pauvre », écrit le journaliste de L'Equipe. Reste que l'OM doit désormais intégrer son nouveau renfort offensif, Luis Henrique, avec le secret espoir que ce dernier booste le jeu offensif marseillais. André Villas-Boas, qui a pesé sur la totalité du mercato, sait que les supporters auront une patience limitée surtout lors du retour tant attendu en C1.