OM : Villas-Boas ne pense pas à quitter Marseille

Dans : OM.

André Villas-Boas et l’OM n’ont pas rivalisé mardi soir contre Manchester City. Une lourde défaite (3-0) qui selon l’ancien directeur sportif olympien, Andoni Zubizaretta, ne vient pas changer les ambitions d’AVB à la tête du club.

L’OM s’est fait piétiner, balader par Manchester City. Inoffensifs et auteurs d’erreurs défensives qui les ont tués d’entrée de match, les Phocéens se sont inclinés logiquement (3-0) et pointent à la dernière place de leur groupe de Ligue des Champions. Après la rencontre, les choix d'André Villas-Boas ont été remis en question. « Malheureusement, Marseille n’a pas d’argent pour faire venir Guardiola. Vous avez AVB avec cette tactique et il essaye de faire le mieux possible pour l’équipe », a-t-il réagi en conférence de presse, agacé. Des paroles qui peuvent surprendre.

Ainsi, un homme qui le connaît bien, Andoni Zubizaretta, ancien directeur sportif de l’OM, a été interrogé par la chaîne Téléfoot sur d’éventuels regrets de l’entraîneur d’être resté à Marseille cet été. « Je pense que pour lui, le problème dans sa tête, c’est que son prochain match c’est Porto. Et Porto c’est un match qui le touche sur le côté personnel. Je ne pense pas qu’il a des regrets. Pour moi ce qui lui a manqué sur le match d’hier, c’est deux trois possibilités de marquer un but. Ils avaient besoin d’un peu de folie », a-t-il déclaré, certain que le Portugais est heureux dans la cité phocéenne malgré ce résultat. Face à Porto la semaine prochaine, André Villas-Boas devra ranger ses sentiments pour sauver la campagne européenne des siens.