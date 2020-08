OM : Villas-Boas n'est pas Payet, on n'excite pas le PSG

Dans : OM.

Et si l'OM allait titiller le PSG cette saison en Ligue 1 ? C'est un grand oui pour Steve Mandanda, et un grand non pour André Villas-Boas, qui a tenu à avoir le dernier mot.

Après la deuxième place de la saison dernière, l’Olympique de Marseille espère enfin s’installer durablement sur le podium, ce qui signifierait une présence régulière en Ligue des Champions. Mais bien évidemment, un joueur professionnel digne de ce nom ne peut pas se satisfaire d’une place de dauphin, et c’est ce qu’a tenu à faire comprendre Steve Mandanda. Champion de France en 2010 avec l’OM, le dernier rempart du club provençal a envie de revivre cela, et ne s’interdit rien si jamais il était possible d’aller chercher le PSG, grand favori de la Ligue 1. Mais André Villas-Boas a tout de suite arrêté son gardien : le PSG sera champion de France et l’OM a d’autres priorités.

« C'est impossible de jouer le titre, on a tellement d'écart sur un plan économique qu'il est difficile de combattre. Ce n'est pas impossible, d'autres équipes l'ont déjà fait par le passé, mais ce n'est pas pour nous. Le vrai objectif en C1 est de se qualifier pour les huitièmes de finale, ce qui est déjà un gros défi », a avoué l’entraineur portugais, toujours aussi franc sur chaque sujet, même si cela brise le rêve de beaucoup de croire en un 10e titre de champion de France de leur équipe favorite. Etre la première des 19 autres équipes de Ligue 1 derrière le PSG, voilà donc l’objectif de Marseille cette saison en championnat.