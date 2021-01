OM : Villas-Boas mise sur cet attaquant, les fans ne vont pas aimer

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant cet hiver, l’Olympique de Marseille n’écarte pas la possibilité d’un nouvel échec. Du coup, l’entraîneur André Villas-Boas se prépare en cas de déception.

L’Olympique de Marseille a bien défini sa piste prioritaire. Pour répondre à la demande de l’entraîneur André Villas-Boas qui attend la signature d’un attaquant, Pablo Longoria s’active pour attirer Arkadiusz Milik. Le directeur du football ne lâche rien dans les discussions avec Naples qui réclamerait 15 millions d’euros pour les derniers mois de contrat du Polonais. Le dossier est donc entre les mains du dirigeant, le coach olympien n’étant absolument pas impliqué.

« Non je ne parle pas avec Milik, a confié Villas-Boas. On a commencé des négociations avec Naples, mais ce n'est pas confirmé, je laisse ça à Pablo. » Et le Portugais ne participe pas non plus au cas Diego Costa puisque l’attaquant libéré par l’Atlético Madrid n'est pas à la portée du club phocéen. « Non il touche 16 millions hors taxes, a écarté le technicien. Quand j’ai reçu un message d’un inconnu sur WhatsApp en disant qu’il voulait venir, j’ai cru à une blague. Il va chercher autre chose, à ce niveau de salaire ce n'est pas possible pour nous. »

AVB croit toujours en Benedetto

A un peu plus de deux semaines de la fin du mercato, Villas-Boas croit toujours à l’arrivée d’un avant-centre. Mais n’écarte pas non plus l’hypothèse d’un échec. C’est pourquoi l’entraîneur prend soin de ne pas négliger son buteur actuel Dario Benedetto. « Avec les grands noms qui sont passés avant, Papin, Voller, Didier Drogba, il y a toujours cette attente et beaucoup de pression sur l'attaquant. J'espère que Dario va réussir et retrouver son niveau de la saison dernière », a glissé Villas-Boas, sans doute conscient qu’un numéro 9 à seulement trois buts en 17 journées ne peut pas porter son équipe en Ligue 1.