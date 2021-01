OM : Mitroglou meilleur que Benedetto, AVB contraint de l’avouer

Dans : OM.

En panne d’efficacité cette saison, l’attaquant Dario Benedetto a bien du mal à faire avancer ses statistiques. A tel point que son coéquipier Kostas Mitroglou, mis au placard par l’entraîneur André Villas-Boas, possède de meilleurs chiffres que l’Argentin à l’Olympique de Marseille.

Dario Benedetto a de quoi s’inquiéter pour la deuxième partie de saison. En grande difficulté, l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a inscrit que trois buts en Ligue 1, tous marqués entre la 12e et la 14e journée. Certains observateurs ont longtemps souligné l’égoïsme de certains coéquipiers pour le défendre mais il faut bien reconnaître que l’Argentin fait parfois preuve de maladresse face au but adverse. Ce n’est pas un hasard si l’entraîneur André Villas-Boas réclame avec insistance l’arrivée d’un « attaquant de référence » a priori destiné à pousser l’ancien joueur de Boca Juniors sur le banc des remplaçants. A croire que la confiance du technicien a atteint ses limites.

Rien de surprenant lorsque l’on compare les statistiques de Benedetto avec celles de Kostas Mitroglou. Pour rappel, l’avant-centre grec a été mis au placard par AVB dès la préparation estivale. Le coach de l’Olympique de Marseille estime que son indésirable n’a pas le niveau pour évoluer dans son équipe. Et pourtant, l’ex-buteur du Benfica Lisbonne s’est montré plus efficace que l'actuel titulaire. En effet, La Provence indique que Mitroglou a marqué un but toutes les 120 minutes sous le maillot olympien. Tandis que Benedetto a besoin de 229 minutes pour marquer avec le pensionnaire du Vélodrome. Bien sûr, la stat ne dit rien sur leur apport dans le jeu, mais quand même…