OM : Villas-Boas, l'atout n°1 pour une pépite au mercato

Dans une situation financière préoccupante, l’OM sera dans l’obligation de vendre un ou deux joueurs à forte valeur marchande lors du prochain mercato.

Vraisemblablement, Jacques-Henri Eyraud peut d’ores et déjà faire une croix sur une vente de Florian Thauvin. Et pour cause, le champion du monde 2018 a annoncé lors d’un live sur Instagram qu’il ne quitterait pas l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato. Le président olympien pourrait donc se tourner vers les milieux de terrain (Sanson, Lopez) et plus encore sur les défenseurs de son effectif pour renflouer les caisses du club. Avec Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, l’Olympique de Marseille a heureusement dans ses rangs deux jeunes joueurs à forte valeur marchande. C’est notamment le cas du Croate, suivi avec assiduité par plusieurs clubs anglais et italiens dont Naples.

C’est ainsi que selon les informations de Foot-Mercato, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas travaillent d’ores et déjà d’arrachepied afin de combler un possible départ de l’ancien roc de Salzbourg. Et pour le média, c’est au Portugal que l’Olympique de Marseille a les yeux puisque le club phocéen piste Diogo Leite, jeune espoir du FC Porto (21 ans). Sous contrat avec les Dragons jusqu’en juin 2023, le vainqueur de la Youth League en 2019 n’est pas seulement courtisé par l’OM. Effectivement, le Borussia Mönchengladbach est également sur les rangs, au même titre que Sassuolo en Italie et Southampton en Angleterre.

Mais dans ce dossier, Marseille possède un atout de tout premier choix en la personne d’André Villas-Boas, dont l’aura est énorme chez les jeunes joueurs portugais et dont les relations avec la direction du FC Porto pourraient faciliter les choses. Confiant pour boucler ce premier dossier chaud du mercato, l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà échangé avec la direction portugaise et souhaiterait soumettre une offre de prêt avec une option d’achat estimée à 8 ME. Une formule qui rappelle celle qui a permis à l’OM de recruter Alvaro Gonzalez en provenance de Villarreal l’été dernier. Espérons pour les supporters olympiens que Diogo Leite aura la même réussite en Provence si son arrivée se confirme…