OM : Villas-Boas et Benedetto tiennent la meilleure recrue de l’été

Dans : OM.

Satisfait du recrutement de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas attend encore l’arrivée d’un attaquant. Alors que son secteur offensif a déjà accueilli un sacré renfort.

Malgré les inquiétudes d’André Villas-Boas sur la compétitivité de son effectif, l’Olympique de Marseille s’est pour le moment renforcé. Les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et de Yuto Nagatomo donnent davantage de possibilités à l’entraîneur marseillais, qui attend désormais un attaquant rapide. Le Portugais en oublierait presque qu’il possède une arme supplémentaire avec un Florian Thauvin à 100 % après sa grave blessure à la cheville. Une absence si longue que le consultant Eric Roy considère l’ailier comme « la meilleure recrue » pour le vice-champion de France et son attaquant Dario Benedetto.

« Pour moi, l'OM sera plus fort avec Thauvin, c'est une certitude. Il est la meilleure recrue du club cette saison, c'est aussi une certitude, a prédit l’ancien Marseillais pour Le Phocéen. Enfin, sa relation avec Benedetto ne peut être que bénéfique au vu de leurs qualités respectives. (…) Pour moi, tous les bons attaquants peuvent jouer ensemble. De plus, on parle de deux joueurs intelligents. Alors oui, Thauvin peut apporter beaucoup à Benedetto, car il se passe toujours des choses avec lui. Il crée des situations dans la surface adverse, que ce soit par ses centres, ses dribbles et ses frappes. »

Un cadeau pour Benedetto

« De plus, on parle d'un joueur instinctif très surveillé par les défenses adverses, ce qui va forcément libérer des espaces pour un avant-centre comme Benedetto. Lui qui, à mon sens, est un excellent joueur de surface va obligatoirement en profiter. Même s'il ne fait pas que ça, c'est un avant-centre type. Un attaquant racé, très concentré devant le but, mais il a d'autres qualités comme la capacité de combiner avec ses partenaires d'attaque, de rechercher les une-deux. Par rapport à la saison dernière, il va se retrouver au sein d'une attaque plus équilibrée, plus forte avec Thauvin, c'est évident », a insisté le directeur sportif de Watford, quelques jours après le but et les deux passes décisives de l'ancien Bastiais à Brest (victoire 3-2).