OM : Villas-Boas est un manipulateur, l'attaque féroce !

Dans : OM.

Depuis le début de la saison, André Villas-Boas réalise un excellent travail à l’Olympique de Marseille, solidement installé à la deuxième place du classement.

Le coach portugais, qui doit composer avec un effectif très restreint, est adoré en Provence en raison de ses résultats sportifs bien sûr, mais également grâce à une communication franche et honnête qui tranche avec celle de son prédécesseur. Néanmoins, tous les observateurs ne sont pas convaincus à 100 % par André Villas-Boas. La preuve, le journaliste Philippe Sanfourche a indiqué sur RTL que selon lui, l’ancien manager du FC Porto utilisait Marseille pour se refaire une image dans le monde du football, et que sa posture de coach qui souhaite mettre un terme à sa carrière dans cinq ans est avant tout du bluff.

« Je pense qu’il n’y a pas besoin de réconciliation parce qu’il n’y a pas de fâcherie. Je pense que tout était orchestré et que Villas-Boas sait pertinemment que l’OM est en difficulté financière depuis maintenant 3 ans. On parle quand même de 80 millions par an de budget. Ce n’est pas en gardant la recette de Trélissac que l’OM va se refaire la cerise. Villas-Boas est venu à l’OM pour se refaire une virginité aux yeux du monde du football. Cela faisait deux ans qu’il n’entraînait plus. Il a encore envie d’entraîner. Il est en train de montrer qu’il est capable de redresser un club comme l’OM. Il envoie un message très positif à tout le monde. Il pérennise sur ce qu’il a fait en disant qu’il est disponible sur le marché » a lancé le journaliste, qui ne va pas se faire que des amis à Marseille avec ce genre de déclaration.