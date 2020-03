OM : Villas-Boas est dans le flou comme jamais à Marseille

Dans : OM.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2021, André Villas-Boas, qui fait l’unanimité chez les supporters, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Et pour cause, l’Olympique de Marseille se trouve dans une situation délicate financièrement. Malgré une probable qualification en Ligue des Champions, l’actuel dauphin du PSG, menacé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, pourrait s’affaiblir lors du prochain mercato. « Ici, j’ai toujours été bien reçu, partout, par les joueurs, par la presse, par le public français en général. Je me sens très bien ici, mais il y a d’autres choses dont il faut qu’on parle. On est des adultes, on droit prendre des décisions quand le timing est le bon, face à face. Il ne faut pas brûler les étapes » indiquait récemment André Villas-Boas devant la presse, en précisant qu’une réunion avec Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta devait se tenir fin mars.

Cette réunion avait pour but d’informer André Villas-Boas des intentions du club lors du prochain mercato et de clarifier auprès du Portugais la situation du club vis-à-vis du fair-play financier. C’est à la suite de cet entretien que le coach olympien allait trancher son avenir, lui qui ne sait toujours pas s’il poursuivra son aventure à Marseille au-delà de cet été. Mais ce week-end, La Provence indique que cet entretien a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus et que pour l’heure, Jacques-Henri Eyraud n’envisage pas réellement d’effectuer une réunion d'une telle importance importance en visio-conférence. Cela signifie donc qu’André Villas-Boas est toujours autant dans le flou concernant son avenir, lui qui refuse de rester à Marseille si sa direction ne lui offre pas une équipe un minimum compétitive pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le suspense est toujours entier…