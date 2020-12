OM : Villas-Boas est aveugle, Malleville le descend

Dans : OM.

Deux points de perdus pour l'OM face à Reims, et les changements opérés par André Villas-Boas sont pointés du doigt.

Apparu très tendu quand les premières critiques sont tombées sur lui, André Villas-Boas ne va pas aimer les appréciations des consultants après le match nul concédé face à Reims. Pour René Malleville, qui a donné son avis toujours très tranché sur Le Phocéen, l’entraineur de l’OM a été très mal inspiré notamment dans ses changements de joueurs, décidant de faire sortir les rares qui étaient en jambes. Florian Thauvin n'a d'ailleurs pas aimé non plus la tactique mise en place. De quoi accuser le coach portugais d’avoir fait perdre deux points à l’Olympique de Marseille ce samedi soir.

« Il y a des joueurs fatigués de jouer tous les jours, j’en conviens. Il y en a qui sont en pleine forme. Pourquoi Villas-Boas, tu es allé me changer ce Benedetto avant la fin du match. Il combine très bien avec Thauvin, encore un but grâce à eux deux. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi tu le fais sortir, pourquoi tu fais sortir Gueye qui était en pleine bourre, et tu t’en prives quasiment la moitié du match. Ce n’est pas normal. Quand tu vois que les mecs qu’ils sont en forme, qu’ils cavalent sur le terrain, mais laisse-les sur le terrain. Ça se voyait qu’ils sont dans le match, je n’arrive pas à comprendre. Les mecs vont être dégoutés s’ils sortent même quand ils jouent bien », a dénonce René Malleville, pour quoi Villas-Boas n’a clairement pas fait les bons choix. En attendant, l’OM laisse pour le moment filer l’OL, et devra se montrer impérial à Angers mercredi puis lors de ses matchs en retard, pour éviter de voir le podium s’éloigner.