OM : Lassé du jeu défensif, Thauvin se paie Villas-Boas !

Dans : OM.

Malgré son but, Florian Thauvin n'a pas pu éviter à son équipe de perdre des points à domicile face à Reims samedi en début de soirée.

Après une défaite sur la pelouse de Rennes mercredi dernier, l'Olympique de Marseille devait impérativement réagir à domicile face à Reims. Rapidement menés au score suite à un but contre son camp de Nagatomo, les Olympiens n'ont pas pu faire mieux que match nul (1-1). Avec un point pris sur six possibles, l'OM cale à la 4e place du classement, et manque une énorme occasion de mettre la pression sur Lille et le PSG qui s'affrontent dimanche soir. Buteur et auteur de son sixième but de la saison, Florian Thauvin s'est illustré en étant le Marseillais le plus dangereux sur le terrain. Interrogé par Telefoot sur la prestation de son équipe à la sortie du match, le gaucher n'a pas été tendre.

« On a la possession du ballon mais on ne joue que latéral ou vers l'arrière, on ne prend jamais de risque. Il n'y a pas assez de mouvement. Il y a trop de choses qui ne vont pas » s'est plaint le champion du monde 2018. Une déclaration qui peut être interprétée comme un tacle adressé à son coach, André Villas-Boas, régulièrement critiqué par les supporters pour son jeu défensif. Toujours dans le flou concernant son avenir, Florian Thauvin pourrait bel et bien disputer sa dernière saison sous les couleurs marseillaises. Reste à savoir comment l'entraîneur de l'OM réagira à ces propos, lui qui est connu pour être un homme de caractère. On imagine néanmoins mal le Portugais se passer de son meilleur joueur lors des prochaines échéances alors que son équipe semble être à la peine offensivement.