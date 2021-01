OM : Villas-Boas déterre une vielle piste, il y a urgence

Dans : OM.

A la recherche d’un défenseur droit au mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a laissé filler Joakim Maehle à l’Atalanta Bergame.

L’international danois de 23 ans était la priorité de Pablo Longoria sur le marché des transferts, mais c’est finalement le club italien qui a raflé la mise pour plus de 10 ME. Un coup dur pour Marseille, qui ne se laisse pas abattre et qui a tout de même l’intention de recruter un défenseur droit au mois de janvier. Le nom de Timothy Fosu-Mensah (Manchester United) est évoqué depuis plusieurs semaines. Le latéral droit néerlandais, également pisté par le Bayer Leverkusen, Monaco et le Hertha Berlin, souhaite toutefois prolonger son contrat chez les Red Devils. Une piste de plus qui s’envole pour Marseille, qui pourrait bien déterrer une vielle idée estivale selon les informations de La Provence.

L'OM cible de nouveau Centonze

Le quotidien régional croit savoir que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont tout simplement réactivé la piste menant à Fabien Centonze. Le défenseur droit du FC Metz est apprécié par Pablo Longoria ainsi que par André Villas-Boas, mais son prix est estimé à plus de 10 ME par le club lorrain. En ce sens, la piste pourrait être délicate pour Marseille, qui souhaite également se renforcer en attaque cet hiver et qui étudie notamment les dossiers Laborde (Montpellier) et Milik (Naples). Pour l’heure, on ignore si Marseille a fait de Centonze sa priorité absolue en défense. Une chose est certaine, Villas-Boas ne souhaite pas disputer les six derniers mois avec les seuls Sakaï, Nagatomo et Amavi en latéraux. D’où cet intérêt plus que jamais d’actualité pour Fabien Centonze, un latéral offensif et bien plus fiable que Nagatomo, très critiqué avant Noël, alors qu’il était sollicité pour combler la blessure au mollet de Jordan Amavi.