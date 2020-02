OM : Villas-Boas dénonce un arbitrage anti-Marseille en L1 !

Dans : OM.

Vainqueur à Lille dimanche soir (2-1), l’Olympique de Marseille est toutefois revenu du Nord les valises pleines avec cinq cartons jaunes dans la hotte.

Face aux Dogues, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi, Dario Benedetto, Kevin Strootman et Marley Aké ont été avertis par Franck Schneider. Dans le camp d’en face, Lille n’a écopé d’aucun carton jaune. Un constat tout simplement implacable pour André Villas-Boas, de plus en plus persuadé que l’arbitrage est anti-Marseille en Ligue 1, comme il l’a indiqué ce jeudi en conférence de presse, à deux jours de la réception du FC Nantes à l’Orange Vélodrome.

« Les suspensions, c’est le grand danger pour nous. Sortir du match contre Lille avec cinq cartons jaunes pour nous et aucun pour Lille, c’est absurde. L’OM est l’équipe la plus 'cartonnée' sur les trois années précédentes. Ce n’est pas seulement un hasard. Le carton jaune de Kevin (Strootman) à Lille est incompréhensible. Il prend un jaune pour rien, c’est absurde. Il faut regarder les statistiques. J’ai demandé à mon staff de faire une étude. Les statistiques sont là. On a fait une présentation début janvier à Pascal Garibian (directeur technique de l’arbitrage), qui n’a pas répondu. Je ne veux pas faire de critiques, c’est seulement une observation de ce qui se passe avec nous et qui est une inquiétude pour moi » a indiqué André Villas-Boas alors que cette saison, l’OM arrive bien en tête des équipes ayant reçu le plus de cartons jaunes (61) devant Monaco (51). Un sujet inquiétant aux yeux d’André Villas-Boas, qui surveillera particulièrement l’arbitrage de Jérôme Miguelgorry à l’occasion du match contre le FC Nantes samedi après-midi (17h30) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1.