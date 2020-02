OM : Les polémiques au PSG ? Villas-Boas attaque Rennes !

Dans : OM.

Dans un numéro de passe-passe comme il sait si bien le faire, André Villas-Boas a dévidé des problèmes du PSG pour mieux s’en prendre au président du Stade Rennais.

C’est bien connu pour André Villas-Boas, malgré la deuxième place de son équipe au classement, son rival n’est pas le PSG, actuel leader de la Ligue 1. L’entraineur de l’OM préfère largement regarder derrière, et notamment le danger que représente une formation comme Rennes, qui arrive à rester sur le podium au forceps. A l’image de la victoire arrachée face à Nantes, alors que les Canaris menaient encore au début des arrêts de jeu. Mais deux buts improbables dont le dernier sur une action validée par la VAR après un premier refus du but de Raphinha, ont forcément fait couler beaucoup d’encre. De quoi inspirer cette petite sortie chartreuse de Villas-Boas, qui a repris Olivier Letang de volée.



« La polémique Tuchel-Mbappé ? Je n'ai rien à voir avec ça. L'histoire du week-end c'est plus les hors-jeu lors de Rennes-Nantes et le temps additionnel de 8 minutes. Cela m'inquiète un peu. On n'a pas eu de déclas de Létang cette fois-ci… », a glissé le coach marseillais en référence aux déclarations très offensives du dirigeant rennais sur l’arbitrage après la défaite à domicile contre l’OM le mois dernier. Même s’il est difficile de remettre en cause le temps additionnel vu le nombre d’arrêts de jeu qu’il y a eu, et le but finalement validé aux Bretons, c’est une habile façon de zapper les éventuels problèmes du PSG, tout en envoyant une petite salve au troisième de Ligue 1. Du André Villas-Boas à la communication parfaitement maitrisée, comme d’habitude.